***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2024 15:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,246865
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
77075,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,4
Brüt Getiri (%)
% 71,4
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
49872,29
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2023 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236177
BIST
'
16:277.774
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -44,53
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2729,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0733
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9438
En Düşük
29,7686
16:2732,8044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0402
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:271.955,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.955,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MARKA
|42,90
|16.535.108
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.748.916
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.173.564
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|358.765.171
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|426.323.948
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.584.688
|% -9,96
|
|FLAP
|11,14
|138.690.312
|% -8,31
|
|EBEBK
|65,00
|260.100.969
|% -7,80
|
|CVKMD
|386,00
|306.592.877
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,30
|8.940.775.330
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,44
|6.390.899.670
|% 0,55
|
|YKBNK
|22,80
|6.135.954.624
|% 3,64
|
|AKBNK
|41,02
|4.678.354.595
|% 1,43
|
|GARAN
|62,25
|2.921.512.985
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,80
|6.135.954.624
|% 3,64
|
|ISCTR
|25,44
|6.390.899.670
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,05
|1.658.363.968
|% 1,39
|
|VAKBN
|15,49
|2.524.116.239
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|389.622.537
|% 8,20
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9362
|29,9438
|% 0,25
|
|Euro
|32,7894
|32,8044
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9760
|38,1664
|% -0,01
|
|Frank
|35,0214
|35,2323
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9601
|8,0000
|% 0,23
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
|