***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
01.10.2021 10:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/10/2021
Açıklamalar
ABE kodlu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanın değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda Fonun unvanı 01.10.2021 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966024
BIST
10:421.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,90
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.400
En Düşük
1.396
10:428,8799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
10:4210,2879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
10:42500,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,03
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler10:42
|GARFA
|12,87
|2.541.191
|% 10,00
|
|VBTYZ
|22,80
|6.077.158
|% 9,93
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|14.479.471
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|RALYH
|5,29
|127.870
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,30
|17.133.469
|% -8,82
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|BIOEN
|31,06
|39.319.156
|% -6,22
|
|ATAGY
|4,09
|1.456.125
|% -5,32
|
|GARAN
|9,25
|305.954.408
|% 0,11
|
|SISE
|8,25
|293.866.438
|% 0,73
|
|THYAO
|13,95
|191.657.810
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|150.430.223
|% -0,83
|
|TUPRS
|114,60
|135.935.910
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|150.430.223
|% -0,83
|
|TSKB
|1,20
|44.277.285
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|293.866.438
|% 0,73
|
|GARAN
|9,25
|305.954.408
|% 0,11
|
|KIMMR
|3,49
|103.046.670
|% 8,72
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8764
|8,8799
|% -0,09
|
|Euro
|10,2811
|10,2879
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9081
|11,9679
|% -0,19
|
|Frank
|9,4928
|9,5500
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3605
|2,3723
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-3,68
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|-0,19
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, FROTO, TCELL
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, THYAO
-
10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 9 kaybederek (% -0.56 ) 1, 227
-
10:52
UZERB, NIBAS, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:52
SUMAS, YEOTK, ATAGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında