***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/11/2022AçıklamalarABE kodlu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanın değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda Fonun unvanı 01.11.2022 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064375BIST