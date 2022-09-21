***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.09.2022 10:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/11/2022
Açıklamalar
ABE kodlu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanın değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda Fonun unvanı 01.11.2022 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064375
BIST
10:583.242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -35,57
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.233
10:5818,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:5818,1729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0814
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:58983,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,93
|Açılış
|: 984,14
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:56
|CRDFA
|3,38
|26.052.148
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,91
|380.386.090
|% 8,61
|
|ELITE
|25,12
|31.246.791
|% 8,46
|
|ULUUN
|23,26
|162.613.651
|% 7,29
|
|ISGYO
|12,47
|5.811.332
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.091.638
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.851.485
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,50
|1.513.157.573
|% -4,07
|
|VAKBN
|8,30
|888.354.126
|% -1,54
|
|HALKB
|8,41
|793.725.857
|% 0,00
|
|SASA
|57,40
|662.695.342
|% -2,05
|
|ISCTR
|8,13
|630.276.559
|% -1,93
|
|EKGYO
|3,89
|414.211.632
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,30
|888.354.126
|% -1,54
|
|ZOREN
|3,91
|380.386.090
|% 8,61
|
|HALKB
|8,41
|793.725.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,15
|596.169.442
|% -0,14
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2995
|18,3270
|% 0,04
|
|Euro
|18,1499
|18,1638
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,7131
|20,8170
|% -0,29
|
|Frank
|18,8644
|18,9780
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8549
|4,8792
|% 0,05
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|6,01
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.697
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,82
|
Seans Raporu
10:56
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 11 kaybederek (% -1.01 ) 3, 527
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11:11
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11:11XU100
Endeks 3, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 13, 943.00 milyon TL de
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11:10ZRGYO
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