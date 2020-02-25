***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.02.2020 14:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821435
BIST
17:53114.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -60,71
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:536,1387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:536,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:53325,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,53
|Açılış
|: 325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.076.833
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.381.287
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.750.038
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.109.322
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,20
|25.657.597
|% 14,29
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,40
|9.499.269
|% -6,79
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,44
|4.959.816
|% -6,54
|
|THYAO
|13,56
|3.236.033.159
|% -2,16
|
|ASELS
|29,10
|1.371.482.558
|% 1,68
|
|KARSN
|1,96
|686.916.392
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,82
|645.497.508
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|443.190.568
|% 0,00
|
|KARSN
|1,96
|686.916.392
|% 5,38
|
|THYAO
|13,56
|3.236.033.159
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,82
|645.497.508
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,29
|257.702.692
|% 4,03
|
|ODAS
|2,18
|443.190.568
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9416
|7,9815
|% 0,78
|
|Frank
|6,2517
|6,2894
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6301
|1,6383
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
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