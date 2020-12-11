***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFondaki değişiklik talepleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.12.2020 tarih ve E-12233903-325.07-12601 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Değişikler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892837BIST