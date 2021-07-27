***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 09:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Doğuş Holding A.Ş. ‘nin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasının gerçekleştiği hakkında bildirimi 26.07.2021 tarihinde 951736 numara ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili tutarlar fon hesaplarına aktarılmıştır.
Bu kapsamda, Doğuş Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSDOGH72112 ISIN kodlu ve 26.07.2021 vadeli borçlanma aracına ilişkin kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda 07.12.2018 tarihli TSPB duyurusu ile "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" Madde 4-(3)-ç'ye göre 22.04.2019 tarihinde KAP duyurusu ile ilan ettiğimiz %50 oranında ayrılan karşılık iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951922
BIST
10:541.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:548,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:5410,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:54495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,33
|Açılış
|: 495,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:54
|IDGYO
|2,32
|13.410.821
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.084.329
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|7.109.792
|% 9,52
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|ARMDA
|50,00
|335.839
|% -4,85
|
|KUTPO
|49,76
|11.643.241
|% -4,77
|
|SANFM
|19,82
|1.544.562
|% -4,53
|
|AVOD
|5,44
|2.451.950
|% -3,72
|
|THYAO
|12,34
|170.993.172
|% 0,24
|
|PETKM
|5,35
|149.168.904
|% -1,29
|
|GARAN
|8,14
|138.312.652
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|SASA
|29,38
|93.351.519
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,24
|82.770.094
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|34.193.108
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|149.168.904
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,79
|46.738.688
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5690
|8,5723
|% 0,23
|
|Euro
|10,0988
|10,1055
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7782
|11,8372
|% -0,05
|
|Frank
|9,3070
|9,3631
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,18
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,74
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,20
|