***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDoğuş Holding A.Ş. ‘nin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasının gerçekleştiği hakkında bildirimi 26.07.2021 tarihinde 951736 numara ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili tutarlar fon hesaplarına aktarılmıştır.Bu kapsamda, Doğuş Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSDOGH72112 ISIN kodlu ve 26.07.2021 vadeli borçlanma aracına ilişkin kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nda 07.12.2018 tarihli TSPB duyurusu ile "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" Madde 4-(3)-ç'ye göre 22.04.2019 tarihinde KAP duyurusu ile ilan ettiğimiz %50 oranında ayrılan karşılık iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951923BIST