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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

27.07.2021 09:37



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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   Doğuş Holding A.Ş. ‘nin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasının gerçekleştiği hakkında bildirimi 26.07.2021 tarihinde 951736 numara ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili tutarlar fon hesaplarına aktarılmıştır.
Bu kapsamda, Doğuş Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSDOGH72112 ISIN kodlu ve 26.07.2021 vadeli borçlanma aracına ilişkin kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nda 07.12.2018 tarihli TSPB duyurusu ile "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara  İlişkin Yönerge" Madde 4-(3)-ç'ye göre 22.04.2019  tarihinde KAP duyurusu ile ilan ettiğimiz %50 oranında ayrılan karşılık iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951923


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