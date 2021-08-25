Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

25.08.2021 15:24



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun tür ve unvanın değiştirilerek fonun türünün fon sepetine unvanının ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.08.2021 tarih ve E-12233903-325.01.03-10040 sayılı yazısı ile onaylamıştır. Fonun tür ve unvan değişikliği 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dönüşüme ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960403


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:111.458
Değişim :  -0,56% |  -8,23
Açılış :  1.465  
Önceki Kapanış :  1.466  
En Yüksek
1.471 En Düşük
1.457
BIST En Aktif Hisseler15:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 27,34 466.852.432 % 9,98  
MRGYO 1,22 286.108.090 % 9,91  
BALAT 5,68 847.632 % 9,86  
DARDL 2,95 45.018.246 % 9,67  
BRLSM 13,24 719.918.491 % 9,33  
daha fazla
15:11 Alış Satış %  
Dolar 8,4090 8,4149 % 0,21  
Euro 9,8746 9,8800 % -0,13  
Sterlin 11,5072 11,5649 % 0,13  
Frank 9,1636 9,2188 % 0,03  
Riyal 2,2378 2,2491 % 0,27  
daha fazla
15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -10,21  
Altın Gr. 486 486 -1,04  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -28,00  
Tam 3.201 3.282 -28,49  
Yarım 1.547 1.587 -13,78  
Çeyrek 776 794 -6,89  
Gümüş.Ons 23,72 23,75 -0,13  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,02  
B. Petrol 70,85 70,85 0,44  
Seans Raporu 15:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru