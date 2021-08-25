***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun tür ve unvanın değiştirilerek fonun türünün fon sepetine unvanının ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.08.2021 tarih ve E-12233903-325.01.03-10040 sayılı yazısı ile onaylamıştır. Fonun tür ve unvan değişikliği 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dönüşüme ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960403BIST