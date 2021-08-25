***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.08.2021 15:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun tür ve unvanın değiştirilerek fonun türünün fon sepetine unvanının ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.08.2021 tarih ve E-12233903-325.01.03-10040 sayılı yazısı ile onaylamıştır. Fonun tür ve unvan değişikliği 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dönüşüme ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960403
BIST
15:111.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,23
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
15:118,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
15:119,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
15:11485,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,53
|Açılış
|: 485,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler15:11
|GESAN
|27,34
|466.852.432
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.108.090
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|45.018.246
|% 9,67
|
|BRLSM
|13,24
|719.918.491
|% 9,33
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.600.000
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,56
|1.106.714.747
|% 0,10
|
|THYAO
|12,91
|902.783.437
|% 0,78
|
|BRLSM
|13,24
|719.918.491
|% 9,33
|
|BIMAS
|73,05
|518.141.642
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,68
|488.012.570
|% -0,13
|
|MRGYO
|1,22
|286.108.090
|% 9,91
|
|ODAS
|1,46
|174.863.753
|% 2,10
|
|GARAN
|9,56
|1.106.714.747
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,55
|259.590.179
|% -1,16
|
|THYAO
|12,91
|902.783.437
|% 0,78
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4090
|8,4149
|% 0,21
|
|Euro
|9,8746
|9,8800
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,5072
|11,5649
|% 0,13
|
|Frank
|9,1636
|9,2188
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2378
|2,2491
|% 0,27
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-28,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-28,49
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,78
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,85
|70,85
|0,44
|