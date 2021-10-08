***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968788
BIST
17:561.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:568,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5610,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0882
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3762
En Düşük
10,2298
17:56504,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,02
|Açılış
|: 504,68
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KSTUR
|187,00
|479.713
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.594.653
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.946.049
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.041.540
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.559.820
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.870.991
|% -9,87
|
|ISKUR
|325.000,00
|650.000
|% -9,72
|
|GARAN
|9,30
|1.414.100.452
|% -0,96
|
|ASELS
|15,75
|1.081.527.124
|% 1,55
|
|SASA
|27,50
|913.196.322
|% 2,92
|
|THYAO
|14,10
|881.785.690
|% -0,14
|
|PETKM
|6,17
|814.317.647
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|408.816.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|424.203.999
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.414.100.452
|% -0,96
|
|PETKM
|6,17
|814.317.647
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|286.912.729
|% -0,78
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9402
|8,9424
|% 0,76
|
|Euro
|10,3521
|10,3635
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1348
|12,1957
|% 0,79
|
|Frank
|9,5918
|9,6496
|% 0,85
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,59
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM