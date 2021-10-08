***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968800
BIST
17:391.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:398,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:3910,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0550
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:39504,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,94
|Açılış
|: 504,23
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:39
|MAALT
|179,30
|25.281.487
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.352.773
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|5.565.332
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.892.089
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.389.553
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.784.791
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|254.463.108
|% -9,34
|
|GARAN
|9,32
|1.318.053.846
|% -0,75
|
|ASELS
|15,71
|1.035.904.674
|% 1,29
|
|SASA
|27,40
|894.763.029
|% 2,54
|
|THYAO
|14,13
|860.409.995
|% 0,07
|
|PETKM
|6,17
|793.317.569
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|407.824.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|421.076.698
|% -0,42
|
|GARAN
|9,32
|1.318.053.846
|% -0,75
|
|PETKM
|6,17
|793.317.569
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|285.643.173
|% -0,78
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9203
|8,9224
|% 0,53
|
|Euro
|10,3248
|10,3303
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,1416
|12,2025
|% 0,85
|
|Frank
|9,5921
|9,6499
|% 0,86
|
|Riyal
|2,3728
|2,3847
|% 0,62
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,68
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,12
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|1,30
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:49PKART
Yüzde 5.41 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 045 adet işlem
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17:46PKART
Yüzde 5.12 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 263 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, AYCES, MAALT, AVGYO, MERIT, DOBUR