***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:29
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968769
BIST
18:001.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:008,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0010,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0869
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:00505,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,88
|Açılış
|: 505,54
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|55,00
|4.573.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|479.713
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.594.653
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.947.187
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.041.540
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.208.704
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.876.683
|% -9,87
|
|ISKUR
|325.000,00
|650.000
|% -9,72
|
|GARAN
|9,29
|1.420.776.466
|% -1,06
|
|ASELS
|15,76
|1.094.785.186
|% 1,61
|
|SASA
|27,48
|925.048.836
|% 2,84
|
|THYAO
|14,12
|894.518.796
|% 0,00
|
|PETKM
|6,15
|825.149.949
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,77
|410.128.043
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,38
|430.760.426
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|1.420.776.466
|% -1,06
|
|PETKM
|6,15
|825.149.949
|% -1,28
|
|DOHOL
|2,56
|287.576.515
|% -0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9419
|8,9479
|% 0,82
|
|Euro
|10,3537
|10,3622
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,1512
|12,2121
|% 0,93
|
|Frank
|9,6056
|9,6635
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3759
|2,3878
|% 0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,05
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,09
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|1,28
|
Seans Raporu
18:00
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM