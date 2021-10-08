***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968815
BIST
17:031.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:038,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0584
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:0310,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0680
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:03508,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,56
|Açılış
|: 508,23
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:01
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.479.511
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.795.482
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.228.135
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.164.477
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,90
|231.338.648
|% -8,51
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|ASELS
|15,77
|905.668.836
|% 1,68
|
|SASA
|27,44
|852.627.846
|% 2,69
|
|THYAO
|14,12
|781.631.092
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|363.160.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.716.953
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,56
|279.331.123
|% -0,78
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9346
|8,9404
|% 0,74
|
|Euro
|10,3383
|10,3462
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,1034
|12,1641
|% 0,53
|
|Frank
|9,5592
|9,6168
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3682
|2,3801
|% 0,43
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,63
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|1,11
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14GSDDE
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 313, 351 adet işlem
-
17:13OTKAR
Yüzde 5.73 oranında artışla 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 082 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, BIMAS
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 8 artarak (% 0.31 ) 1, 230
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, AYCES, MERIT, DOBUR, AVGYO, IDGYO, MAALT