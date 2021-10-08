***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968817
BIST
16:571.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:578,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:5710,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3706
En Düşük
10,2298
16:57507,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,12
|Açılış
|: 507,79
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|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.472.324
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.786.457
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.208.670
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|248.983.510
|% -9,87
|
|PAMEL
|43,70
|36.038.261
|% -8,92
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|ASELS
|15,81
|886.098.176
|% 1,93
|
|SASA
|27,48
|851.240.932
|% 2,84
|
|THYAO
|14,14
|767.456.762
|% 0,14
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|362.932.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.637.620
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,55
|279.269.755
|% -1,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9223
|8,9272
|% 0,59
|
|Euro
|10,3218
|10,3283
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5635
|9,6211
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3690
|2,3809
|% 0,46
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|15,86
|
|Altın Gr.
|509
|509
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.420
|75,00
|
|Tam
|3.349
|3.435
|32,81
|
|Yarım
|1.618
|1.661
|15,87
|
|Çeyrek
|812
|831
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,99
|