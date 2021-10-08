***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968822
BIST
17:451.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 1.398
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|Önceki Kapanış
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1.405
En Düşük
1.394
17:458,9380
En Yüksek
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En Düşük
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17:4510,3443
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|Açılış
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17:45505,12
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|Açılış
|: 505,12
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|Önceki Kapanış
|: 500,67
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509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AYCES
|55,00
|4.447.981
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.281.845
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.575.329
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.352.773
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.901.289
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.399.523
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.799.630
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,58
|255.204.672
|% -9,40
|
|TGSAS
|15,43
|4.429.177
|% -7,10
|
|GARAN
|9,29
|1.363.704.724
|% -1,06
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|SASA
|27,42
|900.764.476
|% 2,62
|
|THYAO
|14,10
|866.013.284
|% -0,14
|
|PETKM
|6,16
|795.735.575
|% -1,12
|
|EREGL
|17,02
|746.443.843
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,78
|407.878.322
|% 0,00
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|YKBNK
|2,38
|421.553.810
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|1.363.704.724
|% -1,06
|
|PETKM
|6,16
|795.735.575
|% -1,12
|
|ODAS
|1,46
|146.252.211
|% 0,69
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,9362
|8,9380
|% 0,71
|
|Euro
|10,3418
|10,3443
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1425
|12,2034
|% 0,85
|
|Frank
|9,5937
|9,6515
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3731
|2,3850
|% 0,63
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|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,01
|
|Altın Gr.
|504
|505
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|1,39
|