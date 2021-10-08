***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2021 16:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968824
BIST
16:571.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.398
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|Önceki Kapanış
|: 1.397
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1.405
En Düşük
1.394
16:578,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 8,8900
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|Önceki Kapanış
|: 8,8750
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8,9740
En Düşük
8,8520
16:5710,3283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0530
|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3706
En Düşük
10,2298
16:57507,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,12
|Açılış
|: 507,79
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|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:57
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.479.511
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.795.482
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.228.135
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.164.477
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,90
|231.338.648
|% -8,51
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|ASELS
|15,77
|905.668.836
|% 1,68
|
|SASA
|27,44
|852.627.846
|% 2,69
|
|THYAO
|14,12
|781.631.092
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|363.160.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.716.953
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|737.905.489
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.095.540.966
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,56
|279.331.123
|% -0,78
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9223
|8,9272
|% 0,59
|
|Euro
|10,3218
|10,3283
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,1028
|12,1635
|% 0,52
|
|Frank
|9,5607
|9,6183
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3679
|2,3797
|% 0,41
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.771
|1.771
|14,97
|
|Altın Gr.
|508
|508
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|