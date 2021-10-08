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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

08.10.2021 16:51



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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PKENT 3.520,00 38.710.977 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.479.511 % 9,99  
MERIT 19,16 1.348.155 % 9,99  
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Dolar 8,9223 8,9272 % 0,59  
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Frank 9,5607 9,6183 % 0,53  
Riyal 2,3679 2,3797 % 0,41  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 14,97  
Altın Gr. 508 508 6,98  
Cumhuriyet 3.355 3.406 61,00  
Tam 3.341 3.427 24,59  
Yarım 1.615 1.658 11,89  
Çeyrek 810 829 5,95  
Gümüş.Ons 22,98 23,00 0,38  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,15  
B. Petrol 83,08 83,08 1,13  
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