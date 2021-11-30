***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2021 17:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980310
BIST
17:591.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:5913,1192
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,3029
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:5914,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4772
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:59759,64
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 24,64
|Açılış
|: 759,64
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|231,00
|9.616.219
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.945.732
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|SNKRN
|22,86
|543.384
|% -10,00
|
|FENER
|31,00
|194.058.103
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.049.168
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|30.660.184
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|675.567
|% -9,97
|
|ASELS
|21,56
|3.266.294.978
|% -5,19
|
|GARAN
|11,44
|2.597.882.780
|% 0,35
|
|KOZAL
|129,60
|2.259.449.715
|% 7,46
|
|THYAO
|17,23
|1.836.827.069
|% -0,52
|
|SASA
|43,36
|1.495.074.951
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.106.386.052
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|2.597.882.780
|% 0,35
|
|AKBNK
|6,55
|1.275.628.677
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,24
|361.022.867
|% -0,88
|
|ASELS
|21,56
|3.266.294.978
|% -5,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1130
|13,1192
|% 2,36
|
|Euro
|14,9206
|14,9461
|% 3,30
|
|Sterlin
|17,3818
|17,4689
|% 2,27
|
|Frank
|14,1919
|14,2774
|% 2,71
|
|Riyal
|3,4701
|3,4875
|% 1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|22,44
|
|Altın Gr.
|758
|758
|23,21
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|0,32
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-2,63
|