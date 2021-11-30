***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2021 17:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980311
BIST
17:451.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.808
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|Önceki Kapanış
|: 1.809
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1.819
En Düşük
1.797
17:4513,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
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|Açılış
|: 13,0500
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|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,1948
En Düşük
12,6998
17:4514,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,4632
|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,3100
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14,9916
En Düşük
14,2915
17:45755,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 20,42
|Açılış
|: 755,42
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AKFGY
|5,83
|34.320.965
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.628.987
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
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|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
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|FENER
|31,02
|190.649.519
|% -9,93
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|MEPET
|2,45
|28.230.520
|% -9,93
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|ASELS
|21,44
|3.178.883.913
|% -5,72
|
|GARAN
|11,48
|2.517.715.147
|% 0,70
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|KOZAL
|129,40
|2.186.384.744
|% 7,30
|
|THYAO
|17,25
|1.799.906.969
|% -0,40
|
|SASA
|42,94
|1.436.954.685
|% -0,05
|
|YKBNK
|3,18
|1.095.715.611
|% 0,32
|
|GARAN
|11,48
|2.517.715.147
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,57
|1.245.894.131
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|358.323.311
|% -0,44
|
|ASELS
|21,44
|3.178.883.913
|% -5,72
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0914
|13,1004
|% 2,22
|
|Euro
|14,8962
|14,9321
|% 3,20
|
|Sterlin
|17,3922
|17,4794
|% 2,33
|
|Frank
|14,2050
|14,2906
|% 2,80
|
|Riyal
|3,4734
|3,4908
|% 2,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,22
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,23
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-2,49
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