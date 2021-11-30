***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2021 17:54
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980316
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3091
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
18:0514,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,4946
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
18:05761,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 26,93
|Açılış
|: 761,93
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
762,23
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.437
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1207
|13,1254
|% 2,41
|
|Euro
|14,9247
|14,9635
|% 3,42
|
|Sterlin
|17,4794
|17,5671
|% 2,85
|
|Frank
|14,2592
|14,3451
|% 3,19
|
|Riyal
|3,4863
|3,5038
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|24,26
|
|Altın Gr.
|759
|760
|24,64
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,35
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|-2,56
|