***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2021 18:09
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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17:591.812
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761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|231,00
|10.055.119
|% 10,00
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|IDEAS
|33,32
|27.729.122
|% 9,97
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|CEOEM
|12,92
|108.834.947
|% 9,96
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|PSDTC
|26,30
|24.460.857
|% 9,95
|
|PSDTC
|26,30
|24.460.857
|% 9,95
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|KONKA
|7,90
|150.802.642
|% -5,95
|
|ELITE
|21,88
|31.516.519
|% -4,79
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|ANGEN
|22,28
|98.181.491
|% -4,46
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|GENIL
|14,29
|110.876.304
|% -3,71
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|MEDTR
|42,22
|51.177.076
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|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
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|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
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|SASA
|43,34
|1.518.798.808
|% 0,88
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|AKBNK
|6,57
|1.290.619.872
|% -0,45
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|SISE
|12,52
|1.182.316.974
|% 1,87
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|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
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|AKBNK
|6,57
|1.290.619.872
|% -0,45
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
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|KRDMD
|8,56
|1.126.146.326
|% -2,17
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|TSKB
|1,49
|183.904.848
|% 1,36
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,1151
|13,1253
|% 2,41
|
|Euro
|14,9146
|14,9534
|% 3,35
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|Sterlin
|17,4560
|17,5435
|% 2,71
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|Frank
|14,2479
|14,3337
|% 3,11
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|Riyal
|3,4827
|3,5001
|% 2,27
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,04
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,37
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|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,27
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|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-2,70
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