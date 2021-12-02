***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 19:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980746
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
18:0513,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4095
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,8304
En Düşük
13,1456
18:0515,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,5056
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,6769
En Düşük
14,9048
18:05776,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 14,67
|Açılış
|: 776,00
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
785,91
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.855.315
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.715.906
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
|
|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
|
|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6951
|13,7164
|% 3,08
|
|Euro
|15,4890
|15,5696
|% 3,36
|
|Sterlin
|18,1315
|18,2225
|% 2,99
|
|Frank
|14,7904
|14,8795
|% 2,71
|
|Riyal
|3,6314
|3,6497
|% 2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-12,40
|
|Altın Gr.
|775
|775
|13,42
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,29
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de