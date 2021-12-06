***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2021 15:04
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981167
BIST
14:561.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:5613,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0445
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:5615,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:56788,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,82
|Açılış
|: 788,35
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:53
|RAYSG
|14,96
|4.016.228
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|166.051
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.430.697
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.314.856
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,57
|52.509.140
|% -9,83
|
|MIATK
|32,20
|227.915.403
|% -8,52
|
|GARAN
|11,86
|2.112.740.827
|% 1,72
|
|THYAO
|18,59
|962.961.995
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|916.278.172
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|894.726.733
|% 2,33
|
|SISE
|13,16
|813.560.711
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|498.987.384
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|894.726.733
|% 2,33
|
|GARAN
|11,86
|2.112.740.827
|% 1,72
|
|ODAS
|1,66
|282.735.550
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,22
|179.978.701
|% 0,83
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7599
|13,7624
|% 0,32
|
|Euro
|15,5388
|15,5579
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,2313
|18,3228
|% 0,68
|
|Frank
|14,8764
|14,9661
|% -0,06
|
|Riyal
|3,6612
|3,6795
|% 0,42
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,92
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,69
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.191
|5.320
|1,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|0,51
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|1,81
|
Seans Raporu
14:53
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15:09DESA
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15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 78 artarak (% 0.34 ) 1, 695
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15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, YBTAS, PKENT, ORCAY, ACSEL, EGEPO, PCILT, PRKAB, QNBFB, RAYSG
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15:08
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