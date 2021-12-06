***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2021 15:09
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981171
BIST
17:591.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
17:5913,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0658
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:5915,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0441
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:59787,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,05
|Açılış
|: 787,58
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BAGFS
|11,55
|10.355.665
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|786.201
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|255.065.092
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.334.560
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.086.420
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|275.185.540
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|786.848
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.228.555
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|64.102.908
|% -9,97
|
|KTSKR
|32,16
|355.059.551
|% -9,97
|
|SISE
|13,32
|2.871.280.616
|% 0,53
|
|GARAN
|11,85
|2.701.795.287
|% 1,63
|
|THYAO
|18,70
|1.700.864.061
|% 0,92
|
|PETKM
|8,44
|1.282.494.848
|% 2,93
|
|KRDMD
|9,32
|1.220.251.005
|% -0,11
|
|TSKB
|1,63
|592.703.782
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.097.937.605
|% 3,20
|
|ODAS
|1,66
|408.348.878
|% 1,84
|
|GARAN
|11,85
|2.701.795.287
|% 1,63
|
|SISE
|13,32
|2.871.280.616
|% 0,53
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7827
|13,7844
|% 0,48
|
|Euro
|15,5559
|15,5803
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,1943
|18,2855
|% 0,47
|
|Frank
|14,8657
|14,9552
|% -0,13
|
|Riyal
|3,6620
|3,6804
|% 0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,04
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,34
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|1,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
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17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem