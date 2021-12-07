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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

07.12.2021 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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INTEM 66,00 39.762.170 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
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Riyal 3,6480 3,6663 % -0,50  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 3,92  
Altın Gr. 786 787 -2,73  
Cumhuriyet 5.199 5.277 -25,00  
Tam 5.178 5.309 -19,92  
Yarım 2.503 2.568 -9,64  
Çeyrek 1.255 1.284 -4,82  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 0,05  
Gümüş Gr. 9,90 9,92 -0,02  
B. Petrol 74,98 74,98 1,90  
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