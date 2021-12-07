***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2021 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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15:531.971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
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|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
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1.974
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1.943
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En Yüksek
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15:5315,3813
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792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler15:51
|PKENT
|5.418,60
|6.028.793
|% 10,00
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|INTEM
|66,00
|39.762.170
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.053.428
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|478.984.317
|% -9,80
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|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
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|SISE
|14,58
|3.713.527.414
|% 9,30
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|GARAN
|11,87
|2.129.240.967
|% 0,25
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|KRDMD
|9,59
|1.983.338.274
|% 3,12
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|ASELS
|22,94
|1.690.441.117
|% 1,77
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|THYAO
|19,37
|1.573.563.205
|% 3,64
|
|SISE
|14,58
|3.713.527.414
|% 9,30
|
|YKBNK
|3,55
|875.242.362
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|583.548.439
|% 1,26
|
|ODAS
|1,67
|374.273.318
|% 1,21
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|KLGYO
|2,21
|478.984.317
|% -9,80
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6304
|13,6509
|% -1,06
|
|Euro
|15,3652
|15,3881
|% -1,23
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|Sterlin
|18,1369
|18,2278
|% -0,54
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|Frank
|14,7679
|14,8569
|% -0,54
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|Riyal
|3,6480
|3,6663
|% -0,50
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|15:51
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,92
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|Altın Gr.
|786
|787
|-2,73
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|Cumhuriyet
|5.199
|5.277
|-25,00
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|Tam
|5.178
|5.309
|-19,92
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|Yarım
|2.503
|2.568
|-9,64
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|Çeyrek
|1.255
|1.284
|-4,82
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|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
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|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,02
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|B. Petrol
|74,98
|74,98
|1,90
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