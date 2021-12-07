***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2021 14:37
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981514
BIST
15:531.971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 43,98
|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.974
En Düşük
1.943
15:5313,6323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
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|Açılış
|: 13,7100
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|Önceki Kapanış
|: 13,8030
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13,8423
En Düşük
13,5189
15:5315,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,5900
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15,6429
En Düşük
15,3191
15:53785,27
En Yüksek
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|: -0,51%
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|Açılış
|: 785,27
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|Önceki Kapanış
|: 789,27
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792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler15:53
|INTEM
|66,00
|39.696.104
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.028.793
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.582.146
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|478.608.720
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,59
|3.706.591.455
|% 9,37
|
|GARAN
|11,86
|2.124.641.807
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,60
|1.972.468.296
|% 3,23
|
|ASELS
|22,94
|1.687.591.557
|% 1,77
|
|THYAO
|19,33
|1.541.279.273
|% 3,42
|
|SISE
|14,59
|3.706.591.455
|% 9,37
|
|YKBNK
|3,55
|874.616.287
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|566.723.673
|% 1,68
|
|ODAS
|1,67
|373.563.761
|% 1,21
|
|KLGYO
|2,21
|478.608.720
|% -9,80
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6235
|13,6323
|% -1,20
|
|Euro
|15,3596
|15,3813
|% -1,27
|
|Sterlin
|18,1317
|18,2226
|% -0,57
|
|Frank
|14,7666
|14,8556
|% -0,55
|
|Riyal
|3,6486
|3,6669
|% -0,49
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,91
|
|Altın Gr.
|786
|787
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|-22,00
|
|Tam
|5.175
|5.306
|-22,86
|
|Yarım
|2.501
|2.567
|-11,06
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|-5,53
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|1,90
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