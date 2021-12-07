***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2021 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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BIST
16:351.976
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 48,64
|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.976
En Düşük
1.943
16:3513,7062
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 13,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,8030
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13,8423
En Düşük
13,5189
16:3515,4138
En Yüksek
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|Açılış
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16:35782,01
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|Açılış
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|: 789,27
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792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.597.328
|% 9,99
|
|TURGG
|153,40
|24.185.121
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|1.336.358
|% 9,96
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|523.172.447
|% -9,80
|
|MEGAP
|6,96
|100.735.002
|% -9,73
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|MEGAP
|6,96
|100.735.002
|% -9,73
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|KOZAL
|137,70
|693.554.626
|% 0,51
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|EKGYO
|2,41
|591.542.787
|% 1,26
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|KLGYO
|2,21
|523.172.447
|% -9,80
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|ODAS
|1,67
|379.866.010
|% 1,21
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|MIATK
|31,90
|348.773.406
|% 0,69
|
|ODAS
|1,67
|379.866.010
|% 1,21
|
|MOBTL
|1,73
|103.670.437
|% -1,14
|
|PEKGY
|1,26
|72.070.008
|% 9,57
|
|HDFGS
|2,85
|61.238.404
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,86
|39.725.564
|% -0,53
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6988
|13,7062
|% -0,66
|
|Euro
|15,3966
|15,4138
|% -1,07
|
|Sterlin
|18,0342
|18,1246
|% -1,10
|
|Frank
|14,6836
|14,7720
|% -1,11
|
|Riyal
|3,6335
|3,6517
|% -0,90
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,93
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-7,80
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|-50,00
|
|Tam
|5.148
|5.278
|-51,34
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-24,84
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-12,42
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|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,12
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|B. Petrol
|74,59
|74,59
|1,51
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