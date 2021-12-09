***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
09.12.2021 14:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982373
BIST
15:012.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,49
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
15:0113,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1218
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8127
En Düşük
13,6067
15:0115,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0917
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6539
En Düşük
15,4514
15:01789,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,46
|Açılış
|: 789,29
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:59
|NIBAS
|11,44
|44.711.482
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.805.282
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|52.903.502
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|425.894.241
|% -9,95
|
|SISE
|15,82
|3.356.243.634
|% 6,25
|
|KRDMD
|10,76
|2.633.085.749
|% 8,91
|
|THYAO
|21,20
|2.536.628.115
|% 4,02
|
|GARAN
|12,00
|1.977.713.171
|% 0,17
|
|ASELS
|24,56
|1.554.091.554
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,53
|857.962.287
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,65
|1.051.403.292
|% 0,55
|
|KRDMD
|10,76
|2.633.085.749
|% 8,91
|
|SISE
|15,82
|3.356.243.634
|% 6,25
|
|GARAN
|12,00
|1.977.713.171
|% 0,17
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7968
|13,8005
|% 0,83
|
|Euro
|15,6260
|15,6493
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,1237
|18,2146
|% 0,56
|
|Frank
|14,8859
|14,9756
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6649
|3,6833
|% 0,89
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,66
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,12
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|27,00
|
|Tam
|5.195
|5.325
|16,48
|
|Yarım
|2.511
|2.576
|7,97
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,60
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:13GLCVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 662, 576 adet işlem
-
15:12EREGL
Yüzde 4.66 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 392, 282 adet işlem
-
15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, KOZAA
-
15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 92 artarak (% 1.63 ) 1, 808
-
15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, INTEM, EUHOL, KLNMA, RALYH, POLTK, ISBIR, NIBAS, OSMEN, DOBUR