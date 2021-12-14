***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 09:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983026
BIST
17:192.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 21,44
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:1914,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,3909
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:1916,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,4456
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:19840,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 20,79
|Açılış
|: 840,41
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TETMT
|275,00
|6.074.527
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.335.645
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.622.203
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|109.746.576
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,18
|95.822.561
|% -9,15
|
|OYLUM
|7,72
|17.750.376
|% -8,20
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,84
|4.369.722.768
|% 5,58
|
|GARAN
|12,10
|3.551.338.636
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,85
|3.113.062.439
|% 1,37
|
|SISE
|16,30
|2.541.304.481
|% -1,75
|
|YKBNK
|3,85
|1.934.454.924
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,68
|1.422.089.813
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,85
|1.934.454.924
|% -1,28
|
|TSKB
|1,68
|847.546.469
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,24
|457.487.761
|% -1,59
|
|GARAN
|12,10
|3.551.338.636
|% -0,49
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7810
|14,7904
|% 2,74
|
|Euro
|16,6297
|16,6732
|% 2,84
|
|Sterlin
|19,5121
|19,6100
|% 2,82
|
|Frank
|15,8938
|15,9895
|% 2,48
|
|Riyal
|3,9232
|3,9429
|% 2,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,64
|
|Altın Gr.
|842
|842
|22,83
|
|Cumhuriyet
|5.577
|5.661
|169,00
|
|Tam
|5.561
|5.706
|182,72
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,39
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,20
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,25
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,42
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32EUKYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 874 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, DOHOL, HALKB
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, THYAO, BIMAS
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 58 artarak (% 1.17 ) 1, 947
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, HEDEF, PKENT, DOGUB, VANGD, TETMT, EUKYO, EPLAS, EUHOL, FONET