***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 09:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983028
BIST
12:562.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,65
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
12:5614,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3034
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
12:5616,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,3672
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
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16,6088
En Düşük
16,1749
12:56835,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 16,12
|Açılış
|: 835,39
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler12:54
|DOGUB
|3,85
|3.066.480
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.892.752
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|16.229.447
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.351.304
|% 9,96
|
|PKENT
|5.510,00
|3.130.704
|% 9,96
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|ALBRK
|2,01
|88.003.515
|% -6,94
|
|QUAGR
|13,59
|59.219.415
|% -6,21
|
|OYLUM
|7,89
|13.992.429
|% -6,18
|
|MERIT
|32,26
|50.823.064
|% -6,00
|
|THYAO
|23,80
|2.793.399.298
|% 5,40
|
|GARAN
|12,20
|1.885.550.752
|% 0,33
|
|SISE
|16,25
|1.550.189.506
|% -2,05
|
|KRDMD
|11,84
|1.491.880.342
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,88
|1.262.445.794
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,77
|1.064.886.909
|% 2,97
|
|TSKB
|1,72
|586.783.987
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,88
|1.262.445.794
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,23
|339.937.707
|% -2,38
|
|GARAN
|12,20
|1.885.550.752
|% 0,33
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6804
|14,6930
|% 2,06
|
|Euro
|16,5502
|16,5813
|% 2,27
|
|Sterlin
|19,3840
|19,4812
|% 2,15
|
|Frank
|15,8082
|15,9034
|% 1,93
|
|Riyal
|3,8976
|3,9171
|% 1,88
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,61
|
|Altın Gr.
|835
|835
|15,47
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|124,00
|
|Tam
|5.503
|5.646
|123,05
|
|Yarım
|2.660
|2.731
|59,53
|
|Çeyrek
|1.334
|1.366
|29,76
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|-0,50
|