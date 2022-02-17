***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.02.2022 12:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımlara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002343
BIST
11:582.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,97
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.041
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2.059
En Düşük
2.018
11:5813,6231
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,6170
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En Düşük
13,5639
11:5815,4785
En Yüksek
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11:58825,55
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 818,49
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827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:55
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|17.856.803
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.292.140
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,08
|41.431.463
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|969.530
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,06
|8.080.899
|% -8,93
|
|OYLUM
|4,98
|6.779.738
|% -8,79
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|THYAO
|29,76
|2.810.219.451
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,77
|772.281.437
|% -0,84
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|TUPRS
|192,60
|650.450.165
|% -1,53
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|EREGL
|28,14
|519.116.293
|% -0,14
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|YKBNK
|4,04
|440.598.777
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,04
|440.598.777
|% 0,75
|
|THYAO
|29,76
|2.810.219.451
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,33
|153.639.362
|% -1,27
|
|KRDMD
|11,77
|772.281.437
|% -0,84
|
|PETKM
|8,18
|325.963.963
|% -0,85
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6086
|13,6162
|% 0,14
|
|Euro
|15,4676
|15,4813
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,4384
|18,5309
|% 0,06
|
|Frank
|14,7093
|14,7979
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6174
|3,6355
|% 0,14
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.886
|1.887
|14,06
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,99
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|-0,69
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