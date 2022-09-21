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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

21.09.2022 10:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.09.2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-26168 sayılı yazısı ile onaylamıştır. Fonun unvan değişikliği 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dönüşüme ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064374


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