***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2022 10:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.09.2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-26168 sayılı yazısı ile onaylamıştır. Fonun unvan değişikliği 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dönüşüme ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064374
BIST
10:263.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -8,29
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.260
10:2618,3156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:2618,1810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0733
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:26984,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,67
|Açılış
|: 984,68
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:25
|CRDFA
|3,38
|23.736.760
|% 9,74
|
|MGROS
|96,55
|120.586.532
|% 6,92
|
|KMPUR
|46,62
|38.513.978
|% 6,88
|
|ULUFA
|6,95
|18.985.529
|% 6,27
|
|ZOREN
|3,81
|252.882.235
|% 5,83
|
|ISGYO
|12,47
|5.132.091
|% -9,96
|
|TSKB
|3,58
|90.024.517
|% -9,82
|
|SKBNK
|3,15
|182.807.459
|% -8,96
|
|HKTM
|36,00
|17.424.628
|% -3,85
|
|ASUZU
|233,70
|28.015.133
|% -3,43
|
|THYAO
|70,90
|789.992.978
|% -2,14
|
|HALKB
|8,55
|552.048.236
|% 1,66
|
|VAKBN
|8,50
|548.047.595
|% 0,83
|
|SASA
|57,55
|508.321.154
|% -1,79
|
|ISCTR
|8,18
|437.609.203
|% -1,33
|
|ZOREN
|3,81
|252.882.235
|% 5,83
|
|VAKBN
|8,50
|548.047.595
|% 0,83
|
|HALKB
|8,55
|552.048.236
|% 1,66
|
|EKGYO
|3,89
|238.762.947
|% -2,99
|
|YKBNK
|7,14
|427.727.060
|% -0,28
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3098
|18,3160
|% -0,02
|
|Euro
|18,1684
|18,1871
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7277
|20,8316
|% -0,22
|
|Frank
|18,8790
|18,9927
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8551
|4,8794
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,61
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.701
|6.807
|32,00
|
|Yarım
|3.265
|3.315
|16,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.659
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,09
|
|B. Petrol
|93,01
|93,01
|2,39
|