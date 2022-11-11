***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079386
BIST
12:074.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 52,83
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0718,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0719,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1964
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:071.051,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.051,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:05
|AKENR
|4,40
|84.717.380
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|38.479.844
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.727.367
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.120.264
|% 9,94
|
|EGPRO
|53,75
|34.353.579
|% 9,47
|
|SNGYO
|4,23
|15.500.217
|% -10,00
|
|TRILC
|12,23
|107.301.427
|% -4,23
|
|KNFRT
|13,20
|28.992.432
|% -3,86
|
|DGNMO
|5,52
|25.742.403
|% -3,83
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|114,00
|3.621.716.438
|% 0,53
|
|EREGL
|37,52
|3.211.069.714
|% -0,05
|
|ASELS
|40,06
|2.886.795.248
|% 5,31
|
|PETKM
|14,53
|1.639.594.752
|% 0,35
|
|ODAS
|10,66
|1.490.134.696
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,42
|1.058.689.976
|% 0,74
|
|ODAS
|10,66
|1.490.134.696
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,96
|1.359.644.555
|% 1,94
|
|TSKB
|3,17
|406.278.899
|% 1,28
|
|PSGYO
|8,37
|706.807.162
|% 6,22
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5556
|18,5623
|% 0,39
|
|Euro
|19,0391
|19,0548
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,7409
|21,8499
|% 0,69
|
|Frank
|19,2168
|19,3326
|% 0,76
|
|Riyal
|4,9187
|4,9434
|% 0,31
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,91
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.388
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20DOAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 145.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 264 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 52 artarak (% 0.93 ) 4, 930
-
12:19XU100
Endeks 4, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 41, 065.00 milyon TL de
-
12:17HUBVC
Yüzde 6.18 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 359, 879 adet işlem
-
12:16ZOREN
Yüzde 4.67 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 830, 811 adet işlem