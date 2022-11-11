***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079388
BIST
11:584.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 51,70
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
11:5818,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
11:5819,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1887
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
11:581.053,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.053,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,30
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler11:57
|AKENR
|4,40
|84.484.985
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|15.727.367
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|322.456.653
|% 9,97
|
|MAALT
|313,90
|36.164.579
|% 9,95
|
|BRSAN
|65,80
|73.871.211
|% 9,94
|
|SNGYO
|4,23
|15.371.156
|% -10,00
|
|TRILC
|12,25
|104.749.900
|% -4,07
|
|DGNMO
|5,52
|23.870.364
|% -3,83
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|KNFRT
|13,22
|25.997.555
|% -3,71
|
|THYAO
|114,00
|3.428.775.753
|% 0,53
|
|EREGL
|37,48
|3.174.671.256
|% -0,16
|
|ASELS
|39,98
|2.790.813.339
|% 5,10
|
|PETKM
|14,54
|1.628.230.568
|% 0,41
|
|ODAS
|10,69
|1.460.405.059
|% 7,11
|
|EKGYO
|5,44
|1.033.937.904
|% 1,12
|
|ODAS
|10,69
|1.460.405.059
|% 7,11
|
|YKBNK
|9,99
|1.342.412.858
|% 2,25
|
|PSGYO
|8,35
|704.330.566
|% 5,96
|
|TSKB
|3,19
|373.351.952
|% 1,92
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5336
|18,5431
|% 0,29
|
|Euro
|19,0237
|19,0383
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,7585
|21,8676
|% 0,77
|
|Frank
|19,2202
|19,3360
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9207
|4,9454
|% 0,35
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.388
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|2,58
|