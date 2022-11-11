***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079394
BIST
12:274.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 48,71
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:2718,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:2719,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1809
|Açılış
|: 18,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:271.050,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.050,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:25
|AKENR
|4,40
|85.545.812
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|39.972.900
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.798.792
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|16.322.933
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|370.036.135
|% 9,97
|
|SNGYO
|4,23
|16.399.828
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,47
|30.685.020
|% -4,70
|
|TRILC
|12,27
|113.398.918
|% -3,92
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|IDGYO
|3,60
|8.292.545
|% -3,74
|
|THYAO
|113,70
|3.978.665.098
|% 0,26
|
|EREGL
|37,46
|3.320.753.064
|% -0,21
|
|ASELS
|40,00
|3.025.836.604
|% 5,15
|
|PETKM
|14,55
|1.694.620.638
|% 0,48
|
|ODAS
|10,71
|1.565.396.048
|% 7,31
|
|EKGYO
|5,42
|1.105.690.973
|% 0,74
|
|ODAS
|10,71
|1.565.396.048
|% 7,31
|
|YKBNK
|9,93
|1.436.107.228
|% 1,64
|
|TSKB
|3,17
|423.347.014
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,24
|283.820.412
|% 0,45
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5519
|18,5571
|% 0,36
|
|Euro
|19,0103
|19,0204
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,7117
|21,8206
|% 0,55
|
|Frank
|19,2179
|19,3336
|% 0,76
|
|Riyal
|4,9195
|4,9442
|% 0,33
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,91
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.388
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|