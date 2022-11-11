***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079395
BIST
12:254.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 49,90
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:2518,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:2519,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1686
|Açılış
|: 18,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:251.051,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.051,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:23
|AKENR
|4,40
|85.490.768
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|39.826.020
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.769.904
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.874.094
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.839.195
|% 9,94
|
|SNGYO
|4,23
|16.378.619
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,47
|30.307.700
|% -4,70
|
|IDGYO
|3,58
|8.249.391
|% -4,28
|
|TRILC
|12,27
|111.831.837
|% -3,92
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,90
|3.892.613.979
|% 0,44
|
|EREGL
|37,46
|3.313.384.857
|% -0,21
|
|ASELS
|40,00
|3.007.091.430
|% 5,15
|
|PETKM
|14,53
|1.683.201.946
|% 0,35
|
|ODAS
|10,66
|1.547.573.178
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,43
|1.099.763.223
|% 0,93
|
|ODAS
|10,66
|1.547.573.178
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,93
|1.420.390.733
|% 1,64
|
|TSKB
|3,17
|422.348.795
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,25
|282.225.277
|% 0,90
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5480
|18,5564
|% 0,36
|
|Euro
|19,0064
|19,0209
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,7080
|21,8168
|% 0,53
|
|Frank
|19,2145
|19,3303
|% 0,74
|
|Riyal
|4,9163
|4,9410
|% 0,26
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,91
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.976
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.388
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|