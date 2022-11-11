***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079396
BIST
12:274.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 48,71
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:2718,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:2719,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1770
|Açılış
|: 18,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:271.050,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.050,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:24
|AKENR
|4,40
|85.496.853
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|16.322.843
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|39.852.534
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.794.396
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|369.165.451
|% 9,97
|
|SNGYO
|4,23
|16.385.874
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,47
|30.685.020
|% -4,70
|
|TRILC
|12,26
|112.282.465
|% -3,99
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|IDGYO
|3,60
|8.290.205
|% -3,74
|
|THYAO
|113,80
|3.915.256.893
|% 0,35
|
|EREGL
|37,44
|3.317.813.969
|% -0,27
|
|ASELS
|40,00
|3.020.582.483
|% 5,15
|
|PETKM
|14,55
|1.692.621.715
|% 0,48
|
|ODAS
|10,65
|1.550.854.526
|% 6,71
|
|EKGYO
|5,41
|1.102.503.281
|% 0,56
|
|ODAS
|10,65
|1.550.854.526
|% 6,71
|
|YKBNK
|9,91
|1.429.195.244
|% 1,43
|
|TSKB
|3,18
|422.653.192
|% 1,60
|
|SKBNK
|2,25
|282.626.791
|% 0,90
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5508
|18,5539
|% 0,35
|
|Euro
|19,0035
|19,0162
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,7332
|21,8422
|% 0,65
|
|Frank
|19,2344
|19,3503
|% 0,85
|
|Riyal
|4,9214
|4,9461
|% 0,37
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.972
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|0,13
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|2,27
|