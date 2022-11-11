***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:41
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079398
BIST
12:534.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 39,73
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:5318,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0783
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:5319,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2137
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
12:531.053,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.053,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:51
|AKENR
|4,40
|85.866.699
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.319.244
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.253.464
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.561.284
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.133.323
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.064.573
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,56
|9.038.292
|% -4,81
|
|KAPLM
|116,40
|3.740.015
|% -4,51
|
|DGNMO
|5,50
|34.934.902
|% -4,18
|
|TRILC
|12,25
|117.672.025
|% -4,07
|
|THYAO
|113,40
|4.278.409.330
|% 0,00
|
|EREGL
|37,70
|3.575.038.052
|% 0,43
|
|ASELS
|40,02
|3.154.111.927
|% 5,21
|
|PETKM
|14,57
|1.753.348.984
|% 0,62
|
|KRDMD
|13,25
|1.661.477.383
|% 2,63
|
|EKGYO
|5,41
|1.151.342.609
|% 0,56
|
|ODAS
|10,64
|1.619.509.084
|% 6,61
|
|YKBNK
|9,90
|1.503.519.459
|% 1,33
|
|TSKB
|3,17
|440.333.806
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,23
|304.429.652
|% 0,00
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5650
|18,5716
|% 0,44
|
|Euro
|19,0608
|19,0703
|% 1,16
|
|Sterlin
|21,7061
|21,8150
|% 0,53
|
|Frank
|19,2529
|19,3689
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9226
|4,9473
|% 0,39
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.972
|7.044
|26,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|2,13
|