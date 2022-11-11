***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079401
BIST
12:564.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 41,16
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:5618,5698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0799
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:5619,0692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2174
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
12:561.052,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.052,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:54
|AKENR
|4,40
|85.933.685
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.394.376
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.255.976
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.145.728
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.561.284
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.108.011
|% -10,00
|
|KAPLM
|116,40
|3.911.001
|% -4,51
|
|TRILC
|12,24
|118.318.576
|% -4,15
|
|KZBGY
|17,65
|63.279.326
|% -3,87
|
|DGNMO
|5,52
|35.547.794
|% -3,83
|
|THYAO
|113,30
|4.340.598.754
|% -0,09
|
|EREGL
|37,58
|3.621.083.098
|% 0,11
|
|ASELS
|39,84
|3.193.639.059
|% 4,73
|
|PETKM
|14,53
|1.771.957.501
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,22
|1.685.416.271
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,39
|1.196.919.961
|% 0,19
|
|ODAS
|10,70
|1.629.570.497
|% 7,21
|
|YKBNK
|9,84
|1.551.673.513
|% 0,72
|
|TSKB
|3,15
|461.107.425
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,23
|314.719.852
|% 0,00
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5649
|18,5692
|% 0,43
|
|Euro
|19,0470
|19,0643
|% 1,13
|
|Sterlin
|21,7216
|21,8305
|% 0,60
|
|Frank
|19,2607
|19,3767
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9226
|4,9473
|% 0,39
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.972
|7.044
|26,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|2,13
|