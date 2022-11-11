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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

11.11.2022 12:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079405


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BIST En Aktif Hisseler12:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 4,40 85.829.533 % 10,00  
CELHA 28,60 26.313.009 % 10,00  
ALCTL 89,25 17.119.846 % 9,98  
EGPRO 54,00 40.521.054 % 9,98  
MAALT 314,00 40.914.030 % 9,98  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 18,5608 18,5745 % 0,46  
Euro 19,0708 19,0834 % 1,23  
Sterlin 21,6847 21,7935 % 0,43  
Frank 19,2188 19,3345 % 0,77  
Riyal 4,9208 4,9455 % 0,36  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 7,89  
Altın Gr. 1.051 1.051 7,80  
Cumhuriyet 6.952 7.057 106,00  
Tam 6.974 7.045 27,00  
Yarım 3.388 3.444 13,00  
Çeyrek 1.702 1.722 7,00  
Gümüş.Ons 21,69 21,72 0,02  
Gümüş Gr. 12,96 12,98 0,08  
B. Petrol 95,83 95,83 2,16  
Seans Raporu 12:45
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