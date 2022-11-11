***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079405
BIST
12:454.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 52,34
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:4518,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0846
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:4519,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2316
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0834
En Düşük
18,8141
12:451.051,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.051,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:45
|AKENR
|4,40
|85.829.533
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.313.009
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.119.846
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.521.054
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.914.030
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|16.963.408
|% -10,00
|
|TRILC
|12,25
|116.955.080
|% -4,07
|
|KAPLM
|117,00
|3.374.529
|% -4,02
|
|DGNMO
|5,51
|34.429.765
|% -4,01
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,80
|4.154.566.449
|% 0,35
|
|EREGL
|37,72
|3.513.586.894
|% 0,48
|
|ASELS
|39,98
|3.141.551.410
|% 5,10
|
|PETKM
|14,56
|1.745.622.618
|% 0,55
|
|ODAS
|10,62
|1.611.638.509
|% 6,41
|
|EKGYO
|5,42
|1.139.792.626
|% 0,74
|
|ODAS
|10,62
|1.611.638.509
|% 6,41
|
|YKBNK
|9,92
|1.488.747.201
|% 1,54
|
|TSKB
|3,17
|439.539.868
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,25
|295.640.550
|% 0,90
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5608
|18,5745
|% 0,46
|
|Euro
|19,0708
|19,0834
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,6847
|21,7935
|% 0,43
|
|Frank
|19,2188
|19,3345
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9208
|4,9455
|% 0,36
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.974
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.388
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|2,16
|