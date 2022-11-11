***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079416
BIST
12:474.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 50,92
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:4718,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0807
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:4719,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2449
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0967
En Düşük
18,8141
12:471.052,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.052,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CELHA
|28,60
|26.313.009
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|85.828.657
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.089.322
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.914.030
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.397.016
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|16.952.766
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,50
|34.215.403
|% -4,18
|
|TRILC
|12,26
|116.872.767
|% -3,99
|
|KAPLM
|117,10
|3.330.995
|% -3,94
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,80
|4.147.436.415
|% 0,35
|
|EREGL
|37,78
|3.434.438.254
|% 0,64
|
|ASELS
|40,06
|3.126.387.446
|% 5,31
|
|PETKM
|14,55
|1.735.402.473
|% 0,48
|
|ODAS
|10,64
|1.603.605.244
|% 6,61
|
|EKGYO
|5,42
|1.122.888.776
|% 0,74
|
|ODAS
|10,64
|1.603.605.244
|% 6,61
|
|YKBNK
|9,92
|1.486.269.370
|% 1,54
|
|TSKB
|3,17
|439.110.629
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,25
|295.108.166
|% 0,90
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5608
|18,5745
|% 0,46
|
|Euro
|19,0708
|19,0834
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,6883
|21,7971
|% 0,44
|
|Frank
|19,2214
|19,3372
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9218
|4,9464
|% 0,37
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.972
|7.044
|26,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|2,13
|