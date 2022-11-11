***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 12:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Güncel Komisyon Oranları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079417
BIST
12:404.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 52,99
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:4018,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0834
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:4019,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2076
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0658
En Düşük
18,8141
12:401.051,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.051,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:40
|CELHA
|28,60
|26.019.659
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|85.790.210
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.043.180
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.914.030
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.397.016
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|16.684.372
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,50
|33.660.318
|% -4,18
|
|TRILC
|12,24
|115.683.299
|% -4,15
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|ETILR
|9,62
|20.059.539
|% -3,70
|
|THYAO
|113,90
|4.127.192.176
|% 0,44
|
|EREGL
|37,56
|3.368.598.698
|% 0,05
|
|ASELS
|40,14
|3.077.794.184
|% 5,52
|
|PETKM
|14,56
|1.723.979.419
|% 0,55
|
|ODAS
|10,66
|1.594.539.874
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,42
|1.121.242.244
|% 0,74
|
|ODAS
|10,66
|1.594.539.874
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,93
|1.475.289.275
|% 1,64
|
|TSKB
|3,17
|438.266.346
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,25
|294.218.541
|% 0,90
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5541
|18,5733
|% 0,45
|
|Euro
|19,0455
|19,0594
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,6738
|21,7825
|% 0,38
|
|Frank
|19,2071
|19,3228
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9182
|4,9429
|% 0,30
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.973
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|2,24
|