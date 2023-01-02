***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 11:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091993
BIST
16:005.651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 141,64
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:0018,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:0020,0244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:001.099,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.099,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:58
|EGEEN
|6.812,30
|601.005.703
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.102.917
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.512.199
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|236.838.795
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,46
|6.998.811.657
|% 2,91
|
|THYAO
|145,70
|5.985.489.842
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,41
|5.758.536.373
|% 7,79
|
|TCELL
|40,46
|4.161.335.983
|% 6,81
|
|ASELS
|64,10
|4.043.474.200
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,41
|5.758.536.373
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,04
|2.499.714.753
|% 1,95
|
|DOHOL
|10,99
|2.129.417.693
|% 3,88
|
|PETKM
|20,34
|3.410.000.961
|% 1,90
|
|ISCTR
|13,14
|2.193.029.833
|% 2,90
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7159
|18,7312
|% 0,16
|
|Euro
|19,9932
|20,0384
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5001
|22,6130
|% -0,17
|
|Frank
|20,1802
|20,3017
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,55
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.603
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13EYGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 863 adet işlem
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16:12KNFRT
Yüzde 6.49 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 962, 289 adet işlem
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16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 72 artarak (% 2.59 ) 6, 099
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16:11XU100
Endeks 5, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 148.00 milyon TL de
-
16:11TCELL
Yüzde 6.71 oranında artışla 40.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 981, 859 adet işlem