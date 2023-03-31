***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AYNES) tarafından ihraç edilen "TRSAYNS51619 ISIN kodlu borçlanma aracına" ("AYNES Kıymeti") ilişkin anapara ve kupon faizi ödemelerinin yapılmaması nedeniyle, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu adına gerçekleştirilen alacak takibi neticesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından "AYNES Kıymeti"ne ilişkin anapara ve kupon faizlerinin ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ilgili tutarlar 30/03/2023 tarihi itibari ile fon hesabına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130074BIST