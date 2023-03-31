***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2023 10:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AYNES) tarafından ihraç edilen "TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS51619 ISIN kodlu borçlanma araçlarına" ("AYNES Kıymetleri") ilişkin anapara ve kupon faizi ödemelerinin yapılmaması nedeniyle, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu adına gerçekleştirilen alacak takibi neticesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından "AYNES Kıymetleri"ne ilişkin anapara ve kupon faizlerinin ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ilgili tutarlar 30/03/2023 tarihi itibari ile fon hesabına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130075
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13:004.834
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1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:58
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.346.190
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.195.969
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,20
|783.710.512
|% -9,78
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|873.412.405
|% -8,71
|
|EMKEL
|9,20
|32.258.909
|% -8,18
|
|TUPRS
|541,20
|1.272.182.997
|% 0,41
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|KOZAL
|21,20
|998.901.735
|% 1,24
|
|EREGL
|35,82
|986.592.866
|% -0,28
|
|ASELS
|53,25
|978.009.290
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|323.793.017
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,16
|754.568.576
|% -2,66
|
|YKBNK
|9,66
|513.395.591
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,25
|325.387.020
|% -2,34
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1818
|19,1936
|% 0,14
|
|Euro
|20,8971
|20,9212
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6633
|23,7820
|% -0,06
|
|Frank
|20,8280
|20,9535
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0953
|5,1209
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|