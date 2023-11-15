***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2023 14:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218140
BIST
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15:577.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 14,97
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
15:5728,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
15:5731,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
15:571.817,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.817,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler15:55
|MAALT
|968,00
|216.093.050
|% 10,00
|
|ONCSM
|171,60
|115.328.933
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.550
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,65
|107.676.100
|% -9,78
|
|PRZMA
|51,65
|129.918.675
|% -8,91
|
|THYAO
|236,80
|5.605.802.668
|% -0,13
|
|MIATK
|820,00
|3.411.246.442
|% 0,61
|
|EREGL
|38,56
|2.139.783.049
|% 1,05
|
|TUPRS
|152,00
|2.081.770.921
|% -0,13
|
|ASTOR
|115,40
|1.899.763.041
|% 0,26
|
|EKGYO
|7,48
|1.353.300.779
|% -0,13
|
|IHLAS
|1,42
|202.328.550
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,85
|209.890.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,51
|1.683.895.027
|% 1,35
|
|ISCTR
|20,28
|1.692.527.782
|% 1,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6639
|28,6704
|% 0,13
|
|Euro
|31,1699
|31,1806
|% -0,02
|
|Sterlin
|35,6102
|35,7888
|% -0,20
|
|Frank
|32,1636
|32,3574
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6211
|7,6594
|% 0,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,51
|% 0,66
|
|Platin
|894,39
|896,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,18
|1.041,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.972,19
|1.972,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
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-
16:10SAMAT
Yüzde 4.15 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 507 adet işlem
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16:09SNGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 822, 256 adet işlem
-
16:08OZSUB
Yüzde 7.01 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 121, 591 adet işlem
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16:07XU100
Endeks 7, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 51, 955.00 milyon TL de
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16:07PSDTC
Yüzde 4.49 oranında artışla 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 500 adet işlem