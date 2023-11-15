***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2023 14:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218141
BIST
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15:587.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 15,26
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
15:5828,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0609
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
15:5831,1813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
15:581.817,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.817,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ONCSM
|171,60
|115.332.879
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|216.093.050
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.550
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,66
|108.944.301
|% -9,73
|
|PRZMA
|51,55
|130.655.769
|% -9,08
|
|THYAO
|236,60
|5.638.378.062
|% -0,21
|
|MIATK
|819,50
|3.456.576.840
|% 0,55
|
|EREGL
|38,54
|2.145.343.914
|% 1,00
|
|TUPRS
|151,80
|2.091.483.325
|% -0,26
|
|ASTOR
|115,20
|1.903.191.032
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,47
|1.361.162.033
|% -0,27
|
|IHLAS
|1,42
|202.431.532
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,85
|209.892.332
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,53
|1.693.434.638
|% 1,47
|
|ISCTR
|20,28
|1.699.441.282
|% 1,00
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6625
|28,6709
|% 0,14
|
|Euro
|31,1772
|31,1907
|% 0,01
|
|Sterlin
|35,6146
|35,7932
|% -0,19
|
|Frank
|32,1619
|32,3556
|% 0,21
|
|Riyal
|7,6213
|7,6595
|% 0,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,51
|% 0,66
|
|Platin
|894,39
|896,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,18
|1.041,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.972,19
|1.972,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
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16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 0.30 ) 8, 103
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16:11ECZYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 297.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 766 adet işlem
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16:10SAMAT
Yüzde 4.15 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 507 adet işlem