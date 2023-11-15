***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2023 14:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218143
BIST
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15:577.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 14,97
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
15:5728,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
15:5731,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
15:571.817,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.817,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ONCSM
|171,60
|115.332.879
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|216.093.050
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.550
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|111.758.771
|% -9,96
|
|AVHOL
|67,90
|178.136.785
|% -8,92
|
|THYAO
|236,80
|5.658.804.709
|% -0,13
|
|MIATK
|817,50
|3.480.687.839
|% 0,31
|
|EREGL
|38,60
|2.156.956.676
|% 1,15
|
|TUPRS
|152,00
|2.102.611.092
|% -0,13
|
|ASTOR
|115,40
|1.906.442.710
|% 0,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.369.408.993
|% -0,53
|
|IHLAS
|1,42
|202.539.304
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,86
|209.961.100
|% 0,54
|
|YKBNK
|16,54
|1.700.786.132
|% 1,53
|
|ISCTR
|20,30
|1.710.321.654
|% 1,10
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6426
|28,6926
|% 0,21
|
|Euro
|31,1760
|31,1863
|% 0,00
|
|Sterlin
|35,6099
|35,7885
|% -0,20
|
|Frank
|32,1675
|32,3612
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6209
|7,6591
|% 0,14
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,45
|23,49
|% 0,66
|
|Platin
|893,43
|896,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,81
|1.040,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,75
|1.972,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 0.30 ) 8, 103
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16:11ECZYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 297.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 766 adet işlem
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16:10SAMAT
Yüzde 4.15 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 507 adet işlem