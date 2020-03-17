***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.3 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.12 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI - GÜNCELLENMİŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar17 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında güncellenen bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830175BIST