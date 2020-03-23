***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.3 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.12 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI - GÜNCELLENMİŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda * Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile, * 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile, * 2019 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile, * Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile, * Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile, * 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile, * Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile, * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile, * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile, * Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile, * 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca * 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. * 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831421BIST