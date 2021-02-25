***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 25 Mart 2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913038BIST