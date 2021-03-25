***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,* 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,* 2020 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile,* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oyçokluğu ile,* 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılması oyçokluğu ile,* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,* 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ilekabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca* 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.* 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.* Pay sahibimiz, Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olumlu görüş ve temennilerini iletmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920527BIST